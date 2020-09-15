شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالمنعم سعيد: السمة الأساسية لدولة الإمارات هي التسامح والتنوع والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الدكتور عبدالمنعم سعيد، المفكر السياسي، إنه لا يوجد وقت مناسب في إتمام إتفاقيات السلام مع إسرائيل، لافتاً إلى أن النموذج الإماراتي فيه تعايش مع العالم كله، سواء العرب أو الهنود أو الجنسيات الغربية، والسمة الأساسية لدولة الإمارات هي التسامح والتنوع.
وأضاف الدكتور عبدالمنعم سعيد، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج «رأي عام» المذاع على فضائية «TeN»، اليوم الثلاثاء، أن الكتلة الرئيسيه للشعب الفلسطيني تتماشى مع بنود اتفاقية السلام التي حدثت اليوم، من خلال استطلاع رأي تم تقديمه على أحد المواقع الفلسطينية.
وتابع: «للأسف الشديد هناك مزايدات كبيرة بين التنظيمات الفلسطينية المختلفة، ونحن كعرب أهملنا المفاوضات التي قامت في طابا، وأن أبومازن يعطي قيمة كبيرة جداً لموقف اليسار الأوروبي والأمريكي، وهناك مزيد من التفهم والدعوات لمقاطعة المنتجات الإسرائيلية، وكثير من الغربيين متعاطفين مع الشعب الفلسطيني، مؤكدا أن أكبر عدو لنصرة حقوق الشعب الفلسطيني هو حماس».
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