شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالمنعم سعيد: 2020 لم يكن رحيمًا بالعالم على الإطلاق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عبدالمنعم سعيد، رئيس مجلس إدارة «المصري اليوم»، إن المناسبة مفعمة بالحديث عن السلام والتاريخ وتغيرات جوهرية في مستقبل المنطقة، ومؤكد أننا أمام موجة جديدة بدأها الرئيس السادات، خاصة أنها لم تكن مسبوقة من قبل، في أنه كان يرسم شكلا جديدا للمفاوضات.

وأضاف الدكتور عبدالمنعم سعيد، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج «رأي عام» المذاع على فضائية «TeN»، الثلاثاء، أنه بعد حرب العراق في مؤتمر مدريد أن الأحادية الأمريكية على العالم، كان هناك مفاوضات ثنائية ومفاوضات متعددة الأطراف، والوصول لاتفاقية «أوسلو».

وأشار المفكر السياسي إلى أن عام 2020 لم يكن رحيما بالعالم على الإطلاق، بدءا من فيروس كورونا وحتى الحروب الأهلية، مما أدى إلى عملية تقلصات عنيفة جعلت القضية الفلسطينية تتراجع بشكل كبير جداً، وهناك تيار إصلاحي في عدد كبير من الدول بأنه يعمل على استقرار الأوضاع في المنطقة العربية.