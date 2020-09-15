شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة ومحافظ بورسعيد يضعان شعلة بطولة الجمهورية للشركات في بورسعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استلم الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الثلاثاء، شعلة بطولة الجمهورية للشركات رقم 53، التي تحمل اسم شعلة مدينة العالمين الجديدة، وتستضيفها الملاعب والصالات الرياضية بمحافظة بورسعيد حتى يوم 15 أكتوبر المقبل.

ووضع وزير الرياضة ومحافظ بورسعيد الشعلة في مكانها بملعب الهوكي في المدينة الرياضية ببورسعيد، في حضور الدكتور حسني غندر رئيس الاتحاد العام للشركات، ومجلس إدارة الاتحاد وقيادات الوزارة.

ويتنافس بالبطولة 15 ألف رياضي يشاركون في 101 مسابقة، ويشمل حفل الافتتاح: استلام شعلة البطولة، وطابور العرض وحملة الأعلام وممثلي الشركات، وعدد من الفقرات الفنية، ويُكرِّم وزير الشباب والرياضة أسرة المرحوم الدكتور أحمد اللواح، أول طبيب توفى بفيروس كورونا في بورسعيد.