شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البحيرة لرئيس الوزراء: 80 مليون جنيه تكلفة تطوير محطة سكة حديد دمنهور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، إن مشروع إحلال وتطوير محطة قطار دمنهور تكلّف 80 مليون جنيه بتمويل من الهيئة القومية لسكك حديد مصر، بالإضافة إلى 2.2 مليون جنيه تحملتها المحافظة لترميم كوبرى مشاه أعلى المحطة من الخطة الاستثمارية، وتم الانتهاء من الكوبرى بالتنسيق مع هيئة السكة الحديد.

جاء ذلك خلال إجتماع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، عبر تقنية الـ«فيديو كونفرانس» باللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، والذى حضره الدكتورة نهال بلبع، نائب المحافظ، واللواء محمد والى، مدير أمن البحيرة، بالإضافة إلى اللواء محمد شعراوى، وزير التنمية المحلية، لمتابعة موقف المشروعات الخدمية التى يتم تنفيذها على أرض محافظة البحيرة.

وأشار المحافظ أنه تم وضع خطة لتذليل العقبات أمام مشروع المنطقة اللوجستية بدمنهور، لاستكمال المشروع على أن يتم الانتهاء منه خلال 18 شهرًا، كما أشار المحافظ أيضًا إلى أنه تم انفاق 71.6 مليون جنيه على مشروع مسار رحلة العائلة المقدسة، فى أعمال رصف وإنارة الطرق بالمشروع.

الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء يجتمع بمحافظ البحيرة ونائبته ومدير الأمن

الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء يجتمع بمحافظ البحيرة ونائبته ومدير الأمن

الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء يجتمع بمحافظ البحيرة ونائبته ومدير الأمن

الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء يجتمع بمحافظ البحيرة ونائبته ومدير الأمن