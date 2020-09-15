شكرا لقرائتكم خبر عن «التنمية المحلية»: مراكز استقبال طلبات التصالح تعمل حتى العاشرة مساء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن الوزارة توقعت زيادة الإقبال في التصالح في مخالفات البناء ولذلك تم عمل شوادر لاستقبال طلبات التصالح وتم الاستعانة بالمدارس وتم الاتفاق على العمل من الثامنة صباحا للعاشرة مساء والعمل في أيام الأجازات.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن عدد المتقدمين حتى الآن وصل إلى مليون و200 ألف بزيادة عن أمس بحوالي 100 ألف.

وتابع قاسم أن تخفيض رسوم التصالح ساهم في الإقبال على تقنين أوضاعهم وسيتم التوسع في استقبال الطلبات من خلال زيادة المنافذ والموظفين مشيرا إلى أن من تم منحه مهلة حتى اليوم تم مدها حتى نهاية الشهر.

وأعلن قاسم عن رقم الخط الساخن لتلقي الشكاوى في مبادرة صوتك مسموع وهو 01150606783، عن طريق الواتساب.

وأكد قاسم أن المنوفية تتصدر المشهد ب147 ألف طلب يليها البحيرة 137 طلب، وفي التحصيل الإسكندرية رقم واحد ب658 مليون وأن عوائد الرسوم ستعود على المواطن في صورة خدمات، وان الشعب المصري رد على الخونة بالإقبال على التصالح رغم دعوات عدم تقنين الأوضاع.

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