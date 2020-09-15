شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم أسم الطبيب أحمد اللواح شهيد كورونا خلال افتتاح فعاليات بطولة الشركات الـ53 (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حرص الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، على تكريم اسم الشهيد أحمد اللواح أول شهيد للجيش الأبيض في ازمة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 وذلك من خلال تسليم درع البطولة لزوجة الشهيد وابنته وكذلك إطلاق تحية للجيش الابيض في سماء بورسعيد.

وأفتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بطولة الجمهورية للشركات رقم 53 والتي تقام فاعلياتها بمدينة بورسعيد وتستمر حتى 15 أكتوبر المقبل.

وأقيمت فاعليات الافتتاح بملعب الهوكي بالمدينة الرياضية بحضور الدكتور حسنى غندر رئيس الاتحاد العام للشركات ومجلس إدارة الاتحاد وقيادات الوزارة.

وأكد الدكتور حسنى غندر أن البطولة تقام وسط إجراءات وقائية وإحترازية ويتنافس فيها ١٥ ألف رياضى يشاركون في ١٠١ مسابقة، أشعل وزير الشباب والرياضه شعلة البطولة وشهد طابور العرض وحملة الأعلام وممثلى الشركات.

أشار «غندر» حرص الإتحاد على إقامة البطولة في ظل الظروف التي يمر بها العالم بسبب أزمة كورونا تأكيداً على أهمية الرياضة في مواجهة أية تحديات مع تنفيذ كافة الإجراءات على المشاركين ووجه الشكر لقيادات بورسعيد على تذليل كافة العقبات وتقديم كل التسهيلات لضمان نجاح البطولة.

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