شكرا لقرائتكم خبر عن عبد المنعم سعيد: جميع الدول العربية تحررت من الاستعمار بفضل شعوبها عدا فلسطين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عبدالمنعم سعيد، رئيس مجلس إدارة المصري اليوم، إن جميع الدول العربية تحررت من الاستعمار بفضل شعوبها، عدا فلسطين، لافتاً إلى أنه لن يتم الإعتراف بأن القدس من حق إسرائيل وحدها.

وأضاف الدكتور عبدالمنعم سعيد، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج «رأي عام» المذاع على فضائية «TeN»، اليوم الثلاثاء، أن الإحتلال الإسرائيلي لفلسطين غير مقبول، موضحاً أن العالم العربي يعاني من ارتجاج شديد في عدد من الدول العربية خلال الفترة الماضية، منها سوريا والعراق وليبيا، وما تفعله الإمارات والبحرين اليوم يساهم كثيرا في تحقيق السلام والرخاء.

وأشار المفكر السياسي، إلى أن المعاهدة بين الإمارات وإسرائيل تساهم في ترتيب الأوراق الإقليمية بينهما، خاصة أن هناك صراعات وحروب أخرى أكلت المنطقة بشكل كبير، مؤكداً أن القضية الفلسطينية انكمشت بفعل الصراعات في المنطقة العربية.