شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب والرياضة ومحافظ بورسعيد يفتتحان بطولة دوري الشركات الـ53 (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أفتتح الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، بطولة الجمهورية للشركات رقم 53 والتي تقام فاعلياتها بمدينة بورسعيد وتستمر حتى 15 أكتوبر المقبل.

وأقيمت فاعليات الافتتاح بملعب الهوكي بالمدينة الرياضية بحضور الدكتور حسنى غندر رئيس الاتحاد العام للشركات ومجلس إدارة الاتحاد وقيادات الوزارة.

ورحب محافظ بورسعيد بجميع الفرق المشاركة من مختلف محافظات مصر مبديا سعادته على تواجد هذه الكوكبة من الرياضيين من عمال مصر صناع البطولة على ارض المحافظة للتنافس الشريف بمختلف الالعاب الرياضية.

وقدم محافظ بورسعيد الشكر إلى الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور حسني غندر رئيس اتحاد الشركات على اختيار بورسعيد لاستضافة اكثر من ١٦ الف رياضي بالمحافظة.

وقدمت فرقة عمرو عجمي الاستعراضية عرض راقص في افتتاح البطولة كلمات الشاعر الكبير محمد عبدالقادر وتضمن لوحات استعراضية حول الفدائية الراحلة زينب الكفراوي وطبيب الغلابة والدكتور أحمد اللواح شهيد كورونا.

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