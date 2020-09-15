شكرا لقرائتكم خبر عن عام قضائي جديد.. افتتاح معرض القاضي للكتاب بمشاركة كبريات دور النشر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن نادي القضاة، برئاسة المستشار محمد عبدالمحسن، الثلاثاء، افتتاح معرض القاضي الثالث للكتاب بالنادي النهري في العجوزة، مساء الأربعاء، بمشاركة أكبر دور النشر للكتب القانونية والثقافية.

وقال المستشار رضا محمود السيد، المتحدث الرسمي باسم النادي، في بيان صحفي، إن فعاليات المعرض مستمرة حتى 3 أكتوبر الماضي.

وأضاف: أن افتتاح «معرض القاضي» جاء بمناسبة قرب بدء العام القضائي 2021/2022، كما أنه يشهد تخفيضات على الكتب القانونية والثقافية تصل إلى ٦٠ ٪؜، علمًا بأن أقسام المعرض ستكون في شرف استقبال الزوار من القضاة وأسرهم من الساعة الواحدة ظهرًا حتى الـ11 مساءً طوال أيام الأسبوع.

وشدّد على إجراء عمليات التطهير اليومي للمعرض، واتخاذ كافة الاحتياطات والتدابير اللازمة للتباعد الاجتماعي، حفاظًا على صحة وسلامة مرتادي المعرض في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».