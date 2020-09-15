شكرا لقرائتكم خبر عن شكرى يبحث مع رئيس وزراء اليونان تعزيز الأمن والاستقرار في شرق المتوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استمراراً لمحطات زيارته الحالية إلى أثينا، التقى سامح شكري وزير الخارجية، اليوم الثلاثاء، برئيس وزراء اليونان "كيرياكوس متسوتاكيس"، وذلك للتباحُث حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتبادُل الرؤى فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية التي تهم البلديّن.

وذكر المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أحمد حافظ، أن رئيس الوزراء "متسوتاكيس" والوزير شكري أثنيا على العلاقات التاريخية التي تجمع الدولتيّن الصديقتيّن، وأعربا عن ارتياحهما للتطور المُستمر في مختلف أوجه التعاون، وتطلُعهما لاستكمال مسيرة الزخم على كافة الأصعدة خلال الفترة المُقبلة، بما يعكس عمق الشراكة الاستراتيجية بين مصر واليونان. كما أعربا عن تقديرهما للتشاور السياسي المُستمر بين قيادتيّ البلدين لتنسيق المواقف إزاء التطورات المتلاحقة في المنطقة.

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وأضاف المتحدث الرسمي ، أن الوزير شكري أعرب عن اهتمام الحكومة المصرية بزيادة الاستثمارات اليونانية في القطاعات الاقتصادية المصرية، والتدفقات السياحية اليونانية لمصر في ضوء التدابير الاحترازية والصحية الصارمة التي تطبقها الدولة المصرية في المقاصد السياحية الرئيسية.

كما ذكر حافظ ، أن ملف التعاون الثلاثي بين مصر واليونان وقبرص تم التطرق إليه خلال اللقاء، باعتباره آلية لمواصلة التنسيق السياسي والتعاون لتعزيز الأمن والاستقرار في شرق المتوسط، حيث أكد الجانبان حرصهما على الدفع قدماً بالمشروعات المنبثقة عنها، ولا سيما مشروعات الربط الكهربائي والتعاون في مجال الطاقة ، مضيفا أن رئيس الوزراء "متسوتاكيس" والوزير شكري تبادلا الرؤى حول عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المُتبادل.