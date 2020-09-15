شكرا لقرائتكم خبر عن "الشعب هيربى الإخوان"يتصدر تويتر..ومغردون: لن نسمح للمخربين وشياطين الهدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدر هاشتاج"الشعب هيربى الإخوان" قائمة الأكثر تداولا بموقع تويتر، حيث رفض مستخدمو الموقع محاولات جماعة الإخوان الإرهابية ومذيعيها في دعواتهم لهدم مصر، موضحين أن مشاهد القتل واستخدام السلاح وجرائمهم الإرهابية لا تنسى من ذاكرة المصريين.

وكتب أحد المغردين عبر الهاشتاج،"كلنا ضد المنتمين للجماعة الإرهابية .. واليساريين الفوضويين وقنواتهم اللي بتدعمهم ضد بلدنا .. مش هنسمح للمخربين يخربوا ممتلكاتنا ويدمروا اقتصادنا محدش فيهم هيهتم بالناس ولا مشاكلهم وقتها علشان أصلاً محدش فيهم اهتم بيها قبل كده .. دول شياطين للهدم بس" وغرد حسام:" شايفين الشيخ إلى بيلعب نيشان ده اهو ده المفروض كان حامل الخير لمصر بس بدله بالطوب فى المصريين".

ويرى أخر :" الشعب المصرى استحالة ينسي اللي الاخوان عملوه في مصر من اغتيالات وسرقات وحرائق ودمار الخ الخ الخ الكلمة والقرار للشعب والشعب قال كلمته في 6/30".

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ووجه محمد حسن كلامه إلى الرئيس والقيادات المصرية، "كل المصريين الشرفاء المحبين لأوطانهم معاك يا ريس وف ضهرك واللي هيفكر ينزل الشارع احنا اللي هنقفله ونرجع لصوابه لأننا مش عاوزين نرجع لما بعد 25 و 30 من خوف وفزع وفقر وبطاله رغم المشاكل الان الا ان الوضع الحمدلله أفضل من قبل".