شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: سددنا 7 مليارات جنيه للمصدرين فى أقل من عام.. أخبار مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر ”الخليج 365” خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار فى مقدمتها، رئيس الوزراء: سددنا 7 مليارات جنيه للمصدرين فى أقل من عام وهدفنا مضاعفة الصادرات، حيث عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم الثلاثاء؛ لمناقشة سُبل تنشيط الصادرات إلى الخارج، وذلك بحضور نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، ورؤساء المجالس التصديرية.

رئيس الوزراء: سددنا 7 مليارات جنيه للمصدرين فى أقل من عام وهدفنا مضاعفة الصادرات

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم الثلاثاء؛ لمناقشة سُبل تنشيط الصادرات إلى الخارج، وذلك بحضور نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، ورؤساء المجالس التصديرية.

الشعب يريد السيسي.. المصريون يردون على تحريض الإخوان برسائل دعم للرئيس

يحرص المصريون دائما على أن يكونوا الحائط والسد المنيع أمام مؤامرات جماعة الاخوان الإرهابية، وتحريضهم المستمر على الدولة المصرية، والرئيس عبد الفتاح السيسي، فمع كل خطوة تأمرية تخطوها الجماعة الإرهابية ضد مصر يقف المواطنين لدعم رئيسهم، ورفض أى محاولة فاشلة يائسة من الإخوان تريد بهم العودة إلى ما كان قبل ثورة 30 يونيو، وتبقى المشروعات القومية والإنجازات التى نفذها ويشرعها فى استكمالها الرئيس صاحبة دعم المصريين له أمام الإرهاب.

الإخوان يأكلون بعضهم بسبب صراع المال الحرام في تغطية تليفزيون الخليج 365

بث تليفزيون الخليج 365، تغطية خاصة، كشف فيها عن أسرار الخلاف العميق الذى اندلع داخل جماعة الإخوان الإرهابية، أعده محمود حسن، وقدمته سمر الزهيري.

خطة وزارة الصحة لمواجهة الموجة الثانية من كورونا.. إنفو جراف

أعلنت وزارة الصحة عن خطتها لمواجهة الموجة الثانية من كورونا عبر عدد من المحاور

مصر ضمن أفضل 20 دولة بمؤشر الاستثمار باندماج واستحواذ الشركات.. إنفوجراف

نشر مركز معلومات مجلس الوزراء إنفوجراف أوضح خلاله أنه جاء فى مؤشر الاستثمار فى اندماج واستحواذ الشركات – الصادر عن يورومونيتور انتيرناشونال – أن مصر ضمن الأسواق النشطة عالميًا فى الاستثمار من خلال اندماج واستحواذ الشركات، وحصدت مصر 78.7 نقطة هذا العالم مرتفعة بذلك عن 60.6 نقطة مسجلة فى عام 2019، وأن مصر ضمن أفضل 20 دولة أداءا فى مؤشر الاستثمار فى اندماج واستحواذ الشركات 2020

صفقة الأهلى المحتملة.. 7 معلومات عن بدر بانون مدافع الرجاء المغربى.. فيديو

تصدر المغربى بدر بانون، مدافع الرجاء المغربى اهتمامات جماهير النادى الأهلى بعد الأنباء التى ترددت حول اتفاق مسئولى القلعة الحمراء مع النادى المغربى على ضم اللاعب فى فترة الانتقالات المقبلة بداية من الموسم الجديد لتدعيم صفوف المارد الأحمر.

فالكه يعترف بالرشوة: فيلا من الخليفي مقابل البث وقيمة الصفقة 480 مليون دولار

أقر الأمين العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم الفرنسي جيروم فالكه، أنه بحث مع رجل الأعمال القطري، ناصر الخليفي، رشوة الفيلا مقابل دعم حصوله على حقوق البث.

فلوس مخالفات التصالح هتتصرف على إيه؟.. اعرف من تليفزيون الخليج 365

قال الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن جزءا كبيرا من المبالغ التى سيتم تحصيلها من التصالح فى مخالفات البناء ستنعكس على التنمية بالمحافظات.

"افتكر جرائم الاخوان" المصريون يردون على تحريض الجماعة بذكريات عامهم الأسود

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تواجه دعوات تنظيم الإخوان الإرهابي التي تدعوا باستمرار إلى الفوضى وحشد المواطنين في الشوارع، الفشل المتكرر، بسبب حالة الوعي التي وصل لها المصريون، بعد فضح تاريخ الإخوان الأسود التآمري على مصر، وتصطدم دعوات الإخوان التحريضية الداعية للتظاهر، بحائط صد من المصريين الذين يتذكرون باستمرار جرائم الجماعة الإرهابية خلال فترة توليهم الحكم وبعد قيام ثورة 30 يونيو.

شروط بطريركية الإسكندرية لحضور القداسات بدون حجز مسبق.. إنفوجراف

أصدرت بطريركية الإسكندرية للأقباط الأرثوذكس "الكنيسة المرقسية"، تعليمات جديدة نصت من خلالها على قواعد لحضور القداسات "بدون حجز مسبق"، حيث حددت البطريركية هذه التعليمات التى تشدد على تطبيق الإجراءات الاحترازية فى المقام الأول.

الإخوان ينصبون شباكهم على باريس.. وفرنسا تشن عليهم الحرب "فيديو"

حالة من قلق المتزايد تعيشه أوساط فرنسا الأمنية والسياسية من التنامى المتزايد لنشاط التنظيم الدولى لجماعة الإخوان الإرهابية داخل البلاد، فما بين محاولات التنظيم الدولى للجماعة الإرهابية للتسلل داخل المجتمع الفرنسى واستقطاب أبناء الجاليات العربية والمسلمة، تتوالى التحذيرات، وتقدم السلطات الفرنسية على إجراءات متصاعدة لقطع لطريق أمام خطط التنظيم الدولى المشبوهة.

"إكسترا نيوز" تعرض فيديو لــ الخليج 365 يفضح سرقة الإخوان أموال التبرعات

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، تسريبا صوتيا جديدا لــ "فيديو الخليج 365"، يفضح أمير بسام القيادي الهارب في الخارج، حيث كشف حجم السرقات والاختلاسات داخل أروقة التنظيم الإرهابي، وذلك على حساب شبابها الذين يعانون من الذل في الخارج للحصول على لقمة العيش.

رئيس الجمهورية يصدق على قانون بالترخيص لوزير البترول للتعاقد مع شركة أباتشي

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى، على القانون رقم 167 لسنه 2019، بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أباتشي غرب كنايس كوربوريشن إل دي سي (APACHE WEST KANAYIS CORPORATION LDC) لتعديل اتفاقية الالتزام للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة غرب كنايس بالصحراء الغربية الصادرة بموجب القانون رقم 20 لسنة 2005 المعدل بالقانون رقم 121 لسنة 2014.

البرلمان يوافق على عودة الجماهير إلى الدورى الإنجليزى فى أكتوبر

لا يزال المشجعون الإنجليز مستعدين للعودة إلى الملاعب الرياضية في شهر أكتوبر المقبل على الرغم من الارتفاع الأخير في حالات الإصابة بفيروس كورونا في جميع أنحاء المملكة، وجاء ذلك في خطاب من نائب البرلمان نايجل هادلستون، الذي يعمل في وزارة الثقافة والإعلام والرياضة ونشرت صحيفة "ميرور" الرسالة التي قال فيها لوزير الرياضة السابق تريسي كراوتش أن المشجعين سيعودون إلى ملاعب الدوري الإنجليزى الممتاز وغيرها من أماكن النخبة الرياضية بأعداد محدودة من 1 أكتوبر فصاعدًا.

أبواق الإخوان يرفعون برقع الحياء بـ"كاريكاتير الخليج 365"

سلطت ريشة الفنان أحمد قاعود، فى لقطة فنية تظهر مذيعى محاولة جماعة الإخوان الإرهابية وهم يرفعون برقع الحياء عبر منابرهم السوداء، ومحاولاتهم الحثيثة فى عرقلة مسيرة الاستقرار والتنمية التي تقوم بها الدولة المصرية على كافة المحاور والمجالات، وذلك من خلال الترويج للأكاذيب والشائعات.

حتى لاننسى ...أبرز جرائم جماعة الإخوان الأرهابية فى حق الشعب

‪ أنقذت ثورة 30 يونيو مصر والمصريين من الانجراف إلى مستقبل أسود رسمت ملامحه تصرفات الإخوان الإرهابيين الذين أرادوا سرقة هوية مصر ومستقبل أبنائها بالعنف واستغلال الدين والتدمير والحرق.

الأهلي يطالب الجبلاية بالعدالة التحكيمية ويشكو أخطاء واستفزازت إبراهيم نور الدين

أرسلت إدارة النادي الاهلي خطابًا لاتحاد كرة القدم تطالب فيه بإيقاف الأخطاء التحكيمية غير المبررة والتي تشهدها مباريات الأهلي في بطولة الدوري، مثلما حدث في المباراة الأخيرة، والتي ارتكب خلالها الحكم أخطاءً فجة أثرت على نتيجة المباراة ، وأكدت الإدارة على ضرورة تفعيل دور مراقبي الحكام الذين يتم تعيينهم من قبل اتحاد الكرة؛ للوقوف على مثل هذه الأخطاء والحد منها ، كما طالبت إدارة النادي بإيقاف التصرفات غير اللائقة لحكم مباراة أمس، والذي يحاول وباستمرار استفزاز مشاعر اللاعبين والجهاز الفني ويصدر بحقهم العقوبات.