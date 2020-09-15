شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالى تنفى وجود أى تقصير طبى من الفريق المعالج للفتاة المتوفاة بالمنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالى، إن الفتاة المتوفية فى مستشفى المنيا حضرت إلى مستشفى يوم الجمعة وتعانى من أعراض اشتباه بفيروس كورونا، وأتقدم بخالص العزاء لأسرة الفتاة المتوفية فى مستشفى المنيا.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى عبر برنامجه "على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد، أنه تم حجز الفتاة المتوفية بالمستشفى وعمل التحاليل الكاملة، وتبين أنها تعانى من الإنيميا واشتباه بكورونا، مضيفا أنه تم حقن الفتاة بأدوية مذيبة للجلطات بجرعة علاجية.

وتابع، أن الفتاة كانت تعانى من التهاب كبدى وتدهور حالتها بصورة سريعة، مضيفا أنه لم يكن هناك تقصير من الفريق الطبى المعالج للفتاة المتوفية، مؤكدا أن أهالى الفتاة المتوفية اعتدوا على الأطقم الطبية بمستشفى المنيا.

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كانت قد بدأت نيابة المنيا التحقيق فى واقعة وفاة سيدة حامل تدعى "إيمان أحمد ناجح"، بعد أن اتهم أهلها إدارة وأطباء المستشفى الجامعى للنساء والتوليد بالإهمال بالمنيا بالتقصير فى متابعة الحالة على مدار ثلاثة أيام، حتى فارقت الحياة.

واستمعت النيابة فى التحقيقات لأقوال الأم والأب وزوج وعم المتوفية، الذين رافقوا الحالة داخل المستشفى منذ يوم الجمعة الماضية وحتى وفاتها مساء الأحد الماضي، واتهموا إدارة المستشفى بالإهمال، وعدم إعطاء ابنتهم الأدوية اللازمة بسبب تخوفهم من اشتباه إصابتها بفيروس كورونا، وعدم التعامل معها إلا مرات قليله عند قدومها المستشفى "حسب ذكرهم".

وكانت والدة المتوفية قد وثقت لحظات احتضار ابنتها حتى الوفاة، وتم نشر الفيديوهات عبر صفحات مواقع التواصل، وسط مطالبات بمحاسبة المقصرين.

وكانت جامعة المنيا، أصدرت بيانا ذكرت فيه أن المريضة حضرت إلى مستشفى المنيا الجامعي للنساء والتوليد بأعراض اشتباه بفيروس كورونا وتعانى من ارتفاع حاد فى درجة الحرارة وتدهور في العلامات الحيوية، وتم استقبالها فوراً وإجراء الإسعافات الأولية، ودخلت غرفة العزل بالعناية المركزة تحت إشراف فريق طبى، إذ أن المريضة كانت حامل فى الشهر السابع.