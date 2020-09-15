شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر فى أذربيجان يبحث مع وزير الخارجية الأذري التعاون الثنائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث السفير عادل إبراهيم، سفير مصر في أذربيجان، مع وزير الخارجية الأذري "جيهون بيراموف" مجالات التعاون الثنائي ومناقشة أهم القضايا ذات الاهتمام المُشترك.

وقَدَّم السفير المصري، في مُستهل اللقاء، التهنئة لوزير خارجية أذربيجان بمناسبة تولي المنصب الجديد، مُثنيًا على التطور الذي تشهده وتيرة العلاقات بين البلدين خلال العامين الماضيين، وبما انعكس على الزيارات رفيعة المستوى بين البلدين والتي كان من أبرزها؛ زيارة كل من وزير الخارجية ووكيل أول مجلس النواب المصري إلى باكو خلال العام الماضي، وتطلُع مصر إلى استثمار الزخم الحالي من أجل إقامة تعاون وثيق بين الجانبين في كافة المجالات.

من جانبه، أكد وزير الخارجية الاذرى على العلاقات التاريخية والوطيدة التي تربط مصر وأذربيجان وما تشهده من تطورات ملموسة، مُعربًا عن تقدير بلاده لمواقف مصر الداعمة لأذربيجان سواء على المستوى الثنائي أو متعدد الأطراف، وضرورة العمل على تدعيم التعاون بين الجانبين في ضوء الفرص العديدة المتاحة بهما.

وتطرق اللقاء أيضًا إلى أهمية استئناف جولات المشاورات السياسية وإنعقاد اللجنة المشتركة بين البلدين، فضلاً عن تكثيف تبادل الزيارات رفيعة المستوى بما يُسهم في دفع العلاقات الثنائية إلى أفاقٍ أرحب.

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