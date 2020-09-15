شكرا لقرائتكم خبر عن أمين القومى لأسر الشهداء يوجه المكاتب الإقليمية بتلبية متطلباتهم بأقصى سرعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل اللواء أشرف الخطيب، أمين عام المجلس القومى لرعاية أسر الشهداء والمصابين، اليوم الثلاثاء، عدداً من أسر الشهداء والمصابين بالمقر الخدمى بالسيدة زينب للاستماع إلى آرائهم وبحث عدد من الالتماسات الخاصة بهم .

وخلال اللقاء وجه أمين عام المجلس الإدارات المختصة بسرعة إنهاء طلباتهم، مشدداً على أن المجلس يعمل لخدمة أسر الشهداء والمصابين فى جميع المجالات، مؤكداً أنه جار أعمال التطوير والتحديث للخدمات المقدمة بما يليق بالمستفيدين .وفى نهاية اللقاء تقدم الحضور بالشكر للأمين العام على سرعة الاستجابة لهم وعملية التطوير الملموسة بالمجلس .

كما عقد اللواء أشرف الخطيب، أمين عام المجلس القومى لرعاية أسر الشهداء والمصابين، اجتماعاً اليوم مع عدد من مسئولى المكاتب الإقليمية للمجلس بالمحافظات للوقوف على مستوى تقديم الخدمات.

وخلال الاجتماع استعرض أمين عام المجلس خطة عمل المجلس خلال الفترة المقبلة وأعمال تطوير وميكنة خدمات الرعاية، ووجه مسئولى المكاتب الإقليمية بحسن معاملة أسر الشهداء والمصابين وتلبية متطلباتهم بأقصى سرعة ممكنة.

كما طالب أمين عام المجلس بتحديث بيانات المستفيدين وإجراء بحوث اجتماعية لمعرفة الحالات المستحقة للدعم حتى يتمكن المجلس من تقديم الخدمة للمستحقين، مؤكداً ضرورة مواصلة خدمات الرعاية لأسر الشهداء والمصابين خاصة الرعاية الاجتماعية والترفيهية من خلال تنظيم عدد من الرحلات والفعاليات بجانب عقد ورش عمل تدريبية على الأعمال الحرفية واليدوية.

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وشدد اللواء أشرف الخطيب على سرعة التعاقد مع عدد من المستشفيات بالمحافظات لتقديم الخدمة الطبية دون الرجوع إلى المقر الرئيسى بالقاهرة تيسيراً على أسر الشهداء والمصابين، مؤكداً أنه يتابع يوميا سير العمل بالمكاتب الإقليمية، مشدداً على رفع تقارير بالحالات التى يتم التعامل معها وعدم التهاون مع أى تقصير فى تقديم الخدمات.



لقاء أمين القومى لأسر الشهداء والمصابين بعدد من الأسر



لقاء أمين القومى لأسر الشهداء والمصابين بعدد من الأسر



لقاء أمين القومى لأسر الشهداء والمصابين بعدد من الأسر



لقاء أمين القومى لأسر الشهداء والمصابين بعدد من الأسر



لقاء أمين القومى لأسر الشهداء والمصابين مع مسئولى المكاتب الإقليمية بالمحافظات