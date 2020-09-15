شكرا لقرائتكم خبر عن أمين المجلس القومى لأسر الشهداء يتفقد أعمال تطوير العيادات الطبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد اللواء أشرف الخطيب أمين عام المجلس القومى لرعاية أسر الشهداء والمصابين المقر الخدمى بالسيدة زينب للوقوف على مستوى الخدمة المقدمة للمستفيدين .

كما تفقد أمين عام المجلس أعمال تطوير المرحلة الثانية من العيادات الطبية الجارى إنشائها والتى ستسهم فى تقديم خدمة طبية متكاملة وسيتم إمدادها بأحدث الأجهزة الطبية لتشمل جميع التخصصات .

ووجه اللواء أشرف الخطيب، بسرعة إنهاء أعمال التطوير وتقديم سبل الراحة والرعاية لأسر الشهداء والمصابين .

كان أمين عام المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين، قد أعلن في وقت سابق عن افتتاح العيادات الطبية بالمقر الخدمي للمجلس بمنطقة السيدة زينب ، مؤكدا ً على أن العيادات تشمل كافة التخصصات والأقسام الطبية وتعمل على مدار اليوم لتقديم خدمة متميزة لأسر الشهداء والمصابين.

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وكان المجلس قد وقع بروتوكول تعاون مع مستشفيات جامعة عين شمس لإمداد العيادات الطبية بمجموعة من الأطباء الاستشاريين المتميزين في كافة التخصصات لتوقيع الكشف على أسر الشهداء والمصابين وتقديم كافة الخدمات الطبية والعلاجية لهم بمقر المجلس.

وصرح "الخطيب" بأن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من تطوير الخدمات الطبية عقب الانتهاء من تجهيز المرحلة الثانية من العيادات بهدف التيسير على أسر الشهداء والمصابين، إضافة للتعاقد مع عدد من المستشفيات بالمحافظات لخدمة المستفيدين في الأقاليم المختلفة.



أمين عام المجلس يتفقد أعمال تطوير المرحلة الثانية للعيادات الطبية (1)



أمين عام المجلس يتفقد أعمال تطوير المرحلة الثانية للعيادات الطبية



أمين عام المجلس يتفقد أعمال تطوير المرحلة الثانية للعيادات الطبية



أمين عام المجلس يتفقد أعمال تطوير المرحلة الثانية للعيادات الطبية



أمين عام المجلس يتفقد أعمال تطوير المرحلة الثانية للعيادات الطبية