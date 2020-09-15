غدا.. رئيس نادي القضاة يفتتح فعاليات معرض القاضي الثالث للكتاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:

صرح المستشار رضا محمود السيد المتحدث الرسمي باسم نادي القضاة أنه بمناسبة قرب بدء العام القضائي وفي سبيل سعي نادي قضاة مصر لتوفير مكتبة قانونية وثقافية تليق بحجم الرسالة العظيمة التي يؤديها قضاة مصر سيفتتح المستشار محمد عبد المحسن رئيس النادي فعاليات معرض القاضي الثالث للكتاب بالنادي النهري بالعجوزة.

وذكرت نادي القضاة في بيان اليوم الثلاثاء أن الافتتاح سيبدأ في السابعة مساء غدا الأربعاء 16 سبتمبر.

Advertisements

وسيشارك أكبر دور النشر للكتب القانونية والثقافية وستستمر فعاليات المعرض حتى 3 أكتوبر المقبل.

يقدم المعرض خلالها تخفيضات على الكتب القانونية والثقافية تصل إلي 60% علما بأن أقسام المعرض ستكون في شرف استقبال الزوار من القضاة وأسرهم من الساعة الواحدة ظهرا حتى الساعة الحادية عشر مساء طوال أيام الأسبوع.

وأكد متحدث نادي القضاة على أنه سيتم إجراء عمليات التطهير اليومي للمعرض كما سيتم اتخاذ كافة الاحتياطات والتدابير اللازمة للتباعد الاجتماعي حفاظا على صحة وسلامة مرتادي المعرض.