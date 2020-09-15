نشرة الحوادث.. حسم مصير وزيري "إعلام وسياحة مبارك" وحقيقة فيديو سيدة مكبلة في الأقصر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365)

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الثلاثاء، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا..

النقض: تأييد سجن صفوت الشريف 3 سنوات في قضية الكسب غير المشروع

رفضت محكمة النقض، اليوم الثلاثاء، طعن صفوت الشريف، وزير الإعلام الأسبق، على حكم سجنه 3 سنوات في قضية الكسب غير المشروع.

حكم نهائي بتبرئة زهير جرانة في قضية تراخيص شركات السياحة

رفضت محكمة النقض، طعن النيابة العامة على براءة وزير السياحة السابق زهير جرانة، في القضية المعروفة إعلاميًا بتراخيص شركات السياحة، وأيدت في حكم نهائي براءته.

7 أكتوبر.. استكمال مرافعة دفاع المتهمين في قضية "تنظيم كتائب حلوان"

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قررت الدائرة 15 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة 215 متهمًا من جماعة الإخوان في القضية المعروفة إعلاميا بـ "تنظيم كتائب حلوان"، لجلسة 7 أكتوبر المقبل، لاستكمال مرافعات الدفاع.

الأمن يكشف ملابسات فيديو سيدة مُكبلة اليدين في الأقصر

كشفت اجهزة الأمن بوزارة الداخلية عن ملابسات مقطع فيديو لسيدة مكبلة اليدين بالأقصر، وتبين أنها تعانى من مرض نفسى.

العثور على شاب مشنوقا بجنزير داخل شقته ببولاق الدكرور

عثرت قوات الأمن بالجيزة على جثة شاب مشنوقا داخل شقته ببولاق الدكرور، غرب المحافظة.

الداخلية: اتخاذ الإجراءات القانونية ضد 2031 سائق نقل جماعي

واصلت وزارة الداخلية جهودها تنفيذاً للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.