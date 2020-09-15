محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:
قدم السيد محمود الشريف نقيب السادة الأشراف، وكيل أول مجلس النواب ، خالص العزاء للمستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس حزب مستقبل وطن، في وفاة السيدة حرمه والتي توفيت مساء اليوم الثلاثاء، بأحد المستشفيات.
وأعرب وكيل أول مجلس النواب، في بيان له عن مشاطرته الأحزان للمستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس حزب مستقبل وطن، رئيس المحكمة الدستورية السابق، مقدماً خالص العزاء لأسرتها الكريمة.
ودعا وكيل أول مجلس النواب، المولى عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان ويتغمد الفقيدة برحمته ويسكنها فسيح جناته.
اقرأ أيضا:
كانت هذه تفاصيل خبر وكيل أول مجلس النواب يعزي رئيس حزب مستقبل وطن في وفاة زوجته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.