القومي للمرأة ومحافظ القاهرة يشهدان احتفالية توزيع شهادات "أمان" بالأسمرات



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نور العمروسي:

شهدت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، احتفالية توزيع 3 آلاف شهادة "أمان" لسيدات حي الأسمرات ، والتي نظمها المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع محافظة القاهرة.

حضر الاحتفالية الدكتورة أحلام حنفي، عضوة المجلس القومي للمرأة ومقررة لجنة الصحة والسكان، والسفيرة سناء عطا الله، مقررة فرع المجلس بالقاهرة، بالإضافة إلى عدد من أعضاء الفرع وعدد من المسؤولين بمحافظة القاهرة.

وتوجهت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، بأسمى معاني الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، على المبادرة العظيمة في توفير حياة كريمة للمواطنين بهذا المستوى المتميز، مُعبرة عن سعادته بالتطور الحادث في حي الأسمرات والذي يشهد تقدمًا ملحوظًا يومًا بعد يوم.

وأكدت "مرسي"، أن الدولة المصرية قامت بجهد متميز عندما استطاعت نقل الأهالي من العشوائيات إلي أماكن آمنة والمساعدة في إحداث تطور في البيئة التي يعيش بها الاهالي داخل حي الأسمرات، قائلة: "إن هذا السكن ليس جدران أسمنتية

فقط ولكن يشمل تطوير للبشر، فهذا الحي بكل مفرداته كان له بالغ التأثير على الأسر المقيمة فيه وبالأخص المرأة والطفل".

وأشارت رئيس المجلس القومي للمرأة، إلى أن شهادة أمان المصريين هى مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للتأمين على العمالة غير المنتظمة، مؤكدة أنها هدية مستمره منه للمرأة المصرية، وذلك بداًء من عام المرأة المصرية 2017.

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وأكدت مرسي، أن المجلس القومي للمرأة كان من أوائل المؤسسات التي دخلت في الأسمرات منذ أن كان حلمًا حتى أصبحت واقعًا ملموسًا، متوجهة بالتحية إلى اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة والمهندسة جيهان عبد المنعم نائبه، لتعاونهم المستمر مع المجلس بحي الأسمرات.

كما توجهت الدكتورة مايا مرسي، بالشكر إلى كل من الدكتورة أحلام حنفي نشوى الحوفي، عضوتا المجلس، إلى جانب أعضاء فرع القاهرة والأمانة العامة بالمجلس للجهودهم المبذولة لمساعدة الأهالي.

وبدورها أكدت الدكتورة أحلام حنفي، عضوة المجلس ومقررة لجنة الصحة والسكان أن المجلس كان متواجدًا منذ اللحظة الأولى بحي الأسمرات، حيثُ استطاع عن طريق حملات التوعية التي قام بها لنشر الوعى واحداث تغيير إيجابى للأهالي في جميع المجالات، ومساعدتهم في التعايش والتأقلم مع البيئة الجديدة التي تم نقلهم إليها.

وأضافت حنفي، أن المجلس قام بمساعدة السيدات والرجال في استخراج بطاقة الرقم القومي بالتعاون مع مصلحة الأحوال المدنية لمساعدتهم في الحصول على الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطنين.

من جانبها أشار اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، إلى أن هذه المبادرة الخاصة بتوفير شهادات أمان عن طريق المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع عدد من البنوك المصرية الوطنية، تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة توفير كل الدعم للمراة المصرية.

وثمن محافظ القاهرة، الدور الذى يقوم به المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي في جميع محافظات الجمهورية وخاصًة في محافظة القاهرة، من أجل تمكين المرأة وتعزيز دورها ودعمها وتحسين أوضاعها الاقتصادية والاجتماعية في ضوء الحراك السياسي والمجتمعي الذي يشهده الوطن حاليًا.

وقامت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، واللواء خالد عبد العال، والدكتورة أحلام حنفي، في ختام الاحتفالية بتسليم شهادات أمان لسيدات حي الأسمرات.