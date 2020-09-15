عبدالعال يعزي "رئيس مستقبل وطن" في وفاة زوجته

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365
وجه الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، التعازي للمستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس حزب مستقبل وطن، في وفاة زوجته.
وقدم نواب حزب مستقبل وطن، العزاء للمستشار عبدالوهاب عبدالرازق، عبر صفحاتهم الشخصية، في وفاة زوجته.
جدير بالذكر أن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، فاز في انتخابات مجلس الشيوخ على قائمة الصعيد في الانتخابات التي أجريت الشهر الماضي ومن المقرر إعلان النتيجة رسميا غدا في مؤتمر صحفي للهيئة الوطنية للانتخابات.
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