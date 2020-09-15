أخبار مصر | أمطار علي هذه المناطق.. تحذيرات عاجلة من هيئة الأرصاد

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر أمطار علي هذه المناطق.. تحذيرات عاجلة من هيئة الأرصاد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء عن تفاصيل الطقس خلال الأيام المقبلة، حيث تشهد البلاد ارتفاعا طفيف في درجات الحرارة وفي معدلات الرطوبة.

وحذرت الهيئة في بيان لها، من ارتفاع نسبة الرطوبة عن معدلها الطبيعي خلال تلك الفترة، مما يزيد بالإحساس بحرارة الطقس، منوها على ضرورة البقاء في المنازل.

طقس غدا الأربعاء:

وأوضحت الهيئة الي البلاد طقس غدا الأربعاء مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومعتدل على السواحل الشمالية وحار على جنوب الصعيد فيما يكون شديد الحرارة علي شمال الصعيد.

وتكون الظواهر الجوية غدًا الأربعاء والتي تتمثل في شبورة صباحا مصحوبة بسقوط أمطار متوسطة 20% ورياح نشطة علي انحاء متفرقة من جنوب سيناء.

طقس يوم الخميس المقبل:

وأكدت الهيئة أن البلاد تشهد يوم الخميس المقبل طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومعتدل على السواحل الشمالية وحار على جنوب الصعيد فيما يكون شديد الحرارة علي شمال الصعيد.

وبالنسبة الظواهر الجوية يوم الخميس المقبل والتي تتمثل في شبورة صباحا مصحوبة برياح نشطة علي جنوب سيناء تؤدي الي اضطراب الملاحة، كما تكون أمطار متوسطة 20% في انحاء متفرقة من البلاد.

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طقس يوم الجمعة المقبل:

وأشارت الهيئة الي أن البلاد تشهد طقس يوم الجمعة المقبل مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومعتدلة على السواحل الشمالية وحار علي شمال صعيد بينما يكون شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وعن الظواهر الجوية يوم الجمعة المقبل، والتي تتمثل في شبورة صباحا مصحوبة برياح نشطة علي جنوب سيناء تؤدي الي اضطراب الملاحة، كما تكون أمطار متوسطة 20% في انحاء متفرقة من البلاد.

درجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام المقبلة

وتبلغ درجات الحرارة غدا الإربعاء بالقاهرة الكبرى والوجه البحري 34 للعظمى والصغرى 26، وعلى السواحل الشمالية 30 للعظمى والصغرى 24، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 38 للعظمى والصغرى 30، وعلى شمال الصعيد 36 للعظمى والصغرى 25، وعلى جنوب الصعيد 42 للعظمى والصغرى 30.

وتسجل درجات الحرارة يوم الخميس المقبل بالقاهرة الكبرى والوجه البحري 35 للعظمى والصغرى 26، وعلى السواحل الشمالية 32 للعظمى والصغرى 24، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 38 للعظمى والصغرى 30، وعلى شمال الصعيد 38 للعظمى والصغرى 25، وعلى جنوب الصعيد 44 للعظمى والصغرى 30.

وفيما يخص درجات الحرارة يوم الجمعة بالقاهرة الكبرى والوجه البحري 35 للعظمى والصغرى 26، وعلى السواحل الشمالية 32 للعظمى والصغرى 24، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 38 للعظمى والصغرى 30، وعلى شمال الصعيد 42 للعظمى والصغرى 25، وعلى جنوب الصعيد 45 للعظمى والصغرى 30.

