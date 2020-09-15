شكرا لقرائتكم خبر عن تكليف الدكتور عماد عتمان بتسيير أعمال جامعة طنطا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور مجدي سبع رئيس جامعة طنطا، الثلاثاء، صدور قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي بتكليف الدكتور عماد عتمان، نائب رئيس جامعة طنطا لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بتسيير أعمال جامعة طنطا، اعتباراً من غداً الأربعاء الموافق 16/9/2020 لحين تعيين رئيسًا جديدًا لها.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس جامعة طنطا، اليوم، حيث تقدم رئيس الجامعة والسادة النواب وأعضاء المجلس بأطيب الأمنيات والتوفيق والنجاح للدكتور عماد عتمان، على مهامه الجديدة.

يذكر أن الدكتور عماد عتمان حصل على درجة البكالوريوس من كلية الهندسة جامعة المنصورة في1983، وعين معيداً بقسم هندسة الإنشاءات بهندسة طنطا في يناير 1984، وحصل على درجة الماجستير في هندسة الإنشاءات من كلية الهندسة جامعة الإسكندرية عام 1990، ودرجة الدكتوراه من جامعة ليدز بإنجلترا عام 1999، وحصل على عدة مهمات علمية، وتدرج د. عتمان في الوظائف العلمية حتى وصل إلى درجة أستاذ في فبراير 2011، وكان قد صدر له قرار جمهوري بتعينه عميداً للكلية لمدة 3 سنوات اعتبار من 22 نوفمبر2014 حتي 23 نوفمبر 2017، وقرار رقم (913) لسنة 2018 بتعيينه نائباً لرئيس جامعة طنطا لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حتي الآن.