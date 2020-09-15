شكرا لقرائتكم خبر عن 500 جنيه لمدة 3 شهور.. منحة شهرية للصيادين المتضررين من وقف النشاط بالبحر الأحمر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قرر اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر صرف إعانة شهرية قدرها ٥٠٠ جنيه لمدة ٣ شهور لأكثر من ٤٠٠٠ أسرة من الصيادين المتضررين من وقف قرار الصيد بمختلف مدن المحافظة وذلك بالتنسيق مع بيت الزكاة بالأزهر الشريف، على أن يتم صرف الدفعة الأولى خلال الفترة من ١٧ إلى ٣٠ سبتمبر والدفعة الثانية ١ اكتوبر، والدفعة الثالثة ١ نوفمبر ٢٠٢٠ ويتم الصرف من مكاتب البريد بالمحافظة.
من جانبه أكد المحافظ أنه تواصل مع بيت الزكاة بالأزهر الشريف لصرف تلك الإعانة للصيادين بجميع مدن المحافظة لانه عقب قرار وقف الصيد أصبح لا يوجد مصدر دخل لهم، مشيرا أن هذه الإعانة سوف تساعدهم في الظروف الصعبة التي تواجههم.
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