شكرا لقرائتكم خبر عن القليوبية تسجل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سجلت محافظة القليوبية، الثلاثاء 15 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، بمركز ومدن الخانكة وبنها وغرب شبرا الخيمة وقليوب بينما سجلت 7 مدن ومراكز أخرى صفر إصابات بفيروس كورونا، هي العبور والقناطر الخيرية وشرق شبرا الخيمة، وشبين القناطر وطوخ وقها وكفر شكر ليستقر عدد الإصابات منذ بدء الجائحة وحتى اليوم الثلاثاء عند 9334 حالة إصابة.

فيما استقرت خريطة الإصابات على مستوى القليوبية الثلاثاء وفقًا للبيانات الرسمية على الأرقام التالية: مركز ومدينة الخانكة 731 حالة إصابة، والعبور 174 حالة، والقناطر الخيرية 629 حالة، وبنها 2463 حالة، وشرق شبرا الخيمة 1192 حالة، وغرب شبرا الخيمة 1188 حالة، وشبين القناطر 731 حالة، وطوخ 1037 حالة، وقليوب 682 حالة، ومدينة قها 48 حالة، وكفر شكر 460 حالة إصابة.