شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز «الشروق» يعلن مواعيد ومسار خط «العباسية» للنقل الخارجي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلن جهاز تنمية مدينة الشروق تعديل مسار منظومة النقل الخارجي بالمدينة على خط «الشروق- العباسية» باستخدام طريق النصر، استجابة لاقتراحات السكان في ضوء بدء التشغيل التجريبى للمنظومة. وقال الجهاز أنه تمت الإستجابة لرغبات السكان وتعديل المسار ليصبح البداية من المحطة المركزية (المشتل)- المحور الأوسط- طريق السويس-ك4.5-طريق النصر-النادى الأهلى – أحمد فخرى – مكرم عبيد- ميدان الساعة -عباس العقاد-هشام بركات-نادى السكة- امتداد رمسيس، ثم العودة اسفل كوبرى العباسية. واضاف الجهاز ان أول رحله تبدأ الساعه 6:30صباحاً، على أن يبلغ زمن التقاطر نصف ساعة حتى الساعة 8:30صباحا، ليزداد بعدها زمن التقاطر ليبلغ ساعة بين كل رحلة والأخرى. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 101,177

تعافي 84,969

وفيات 5,661

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