شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم الغربية» يعقد اجتماعًا تنسيقيًا لمناقشة استعدادات الاحتفال بالعيد القومي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار بتكليف من الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، عقد ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، اجتماعا تنسيقياً لمناقشة استعدادات مديرية التربية والتعليم بالغربية للاحتفال بالعيد القومي للمحافظة. وتم تشكيل لجنة تنسيقية برئاسة د. السيد العراقي، مدير عام الشئون التنفيذية وبعضوية التوجبهات الفنية، وذلك لوضع خطة العمل استعدادا للاحتفال بالعيد القومي. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 101,177

تعافي 84,969

وفيات 5,661

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