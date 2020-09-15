شكرا لقرائتكم خبر عن للمرة الثانية.. محافظ الغربية يخفض أسعار التصالح في مخالفات البناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، تخفيض أسعار التصالح في مخالفات البناء للمرة الثانية بنسبة وصلت إلى 65 % من السعر القديم، وذلك للتيسير على المواطنين المتقدمين بطلبات تصالح، مشيرا إلى أن المحافظة اتخذت كافة الإجراءات للتيسير على جميع المواطنين المتقدمين بطلبات تصالح في مخالفات البناء من حيث تخفيض الأسعار، واستقبال الطلبات بالوحدات المحلية بالقرى بجانب المراكز التكنولوجية بالمدينة وذلك منعا للتكدس وتخفيفا عليهم، بالإضافة إلى تخصيص مقاعد وأماكن مخصصة لاستقبال المواطنين، والتعاون مع البنوك لتقديم قروض تساعد في التيسير على المتقدمين.

وأوضح المحافظ أن محافظة الغربية تلقت 44 ألف و205 طلب تصالح حتى الآن على مستوى جميع المراكز والمدن، ومن المتوقع زيادة نسبة الإقبال بعد هذا التخفيض وبعد توحيد سعر المتر السكني في القرى ب 50 جنيها للمتر، مجددا دعوته لكافة المواطنين بسرعة التقدم للتصالح قبل انتهاء المدة في 30 سبتمبر الجاري.

يذكر أن محافظ الغربية قد قام بتعديل أسعار التصالح في مطلع الشهر الجاري بنسبة وصلت إلى 40 % لتصبح محافظة الغربية وقتها واحدة من أعلى 7 محافظات قامت بالتخفيض.