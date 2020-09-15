شكرا لقرائتكم خبر عن جدة الطفلين شمس ويوسف تكشف حقيقة إثبات نسبهما والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت السيدة كريمة، جدة الطفلين شمس ويوسف ضحيتا الزواج العرفي والصراع على إثبات نسبهما، أنها طالبت والدة الطفلين شمس ويوسف بالحضور لمحاولة قيد الطفلين بأي طريقة في مكتب الصحة لإدخالهما في إرث والدهما والحصول عليه بشكل قانوني قبل فوات الآوان، منوهة بأن والدة الطفلين وعدتنا بالحضور لإثبات نسب الطفلين وقيدهما ميلاديًا واستخراج شهادات ميلاد لهما، ولكنها لم تحضر إلينا حتى هذه اللحظة.

وأوضحت «السيدة كريمة»، خلال لقائها مع الإعلامية نهال طايل، في برنامج «تفاصيل»، المذاع على قناة «المحور»، أنها فؤجئت بخال الطفلين شمس ويوسف بحضور الطفلين إلينا وهم في حالة لا يرثى لها وكانت ملابسهم متسخة ومرضى، منوهة بأنه سلم الطفلين لنا وقال إن والدتهما هربت من البيت وتركت الطفلين بدون فلوس أو ملابس وتركت رسالة بأن نسلمهم لأهل والدهم نبيل وترك الطفلين لنا وانصرف.

وتابعت: «قمنا بالاعتناء بالطفلين من المأكل والعلاج والملبس واعتنينا بهما للغاية، رغم أن هناك من العائلة من يعترف بهما أنهما أولاد نبيل عبدالجواد حسين ويجب الاعتناء بهما وتربيتهما، وبينما هناك من أعمام الطفلين من لا يعترف بهما، مطالبين بأن من يريد الاعتراف بهما يعتني بهما بمفرده ولا يفرضهما علينا جميعا».

وأشارت الحاجة كريمة عمت الطفلين شمس ويوسف إلى أن شقيقها ويدعى الحاج فتحي ذهب إلى محامي لكي يحاول قيد الطفلين وإثبات نسبهما، لافتة إلى أن المحامي طلب حضور الزوجة الهاربة والدة الطفلين شمس ويوسف وعمل توكيل لرفع دعوة قضائية ضد أهل والد الطفلين للاعتراف بهما وقيد الطفلين لإثبات النسب ووافقنا على ذلك مع التكفل بدفع أتعاب المحاماة والقضية بشكل عام لإثبات نسب الطفلين.