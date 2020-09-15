شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب الترشح لانتخابات النواب الخميس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفتح المحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية أبوابها الخميس لتلقى طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب على المقاعد الفردية والقوائم الانتخابية، فيما واصل المرشحون المحتملون لانتخابات النواب إجراء الكشف الطبى بالمحافظات.

وأصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، القرار رقم 60 لسنة 2020، بشأن تحديد المحاكم المختصة بتلقى طلبات أوراق الترشح لانتخابات مجلس النواب، والمتضمن تخصيص 29 محكمة ابتدائية على مستوى الجمهورية لاستقبال المرشحين بالنظام الفردى، و4 محاكم ابتدائية للمرشحين بنظام القائمة.

وفى القليوبية، واصلت المستشفيات التى حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات- وهى: المجلس الطبى العام وناصر العام بشبرا الخيمة وبنها التعليمى وقليوب التخصصى وجراحات اليوم الواحد ببهتيم بشبرا الخيمة ومستشفى شبين القناطر المركزى وطوخ المركزى- استقبال المرشحين المحتملين لمجلس النواب لإجراء الفحص الطبى الشامل. وقال الدكتور حمدى الطباخ، وكيل وزارة الصحة، إن عدد المتقدين للكشف الطبى 163 مرشحًا.

وفى الشرقية، واصلت المنافذ الطبية بمراكز ومدن الشرقية استقبالها للمرشحين المحتملين لعضوية مجلس النواب 2020 لليوم الخامس على التوالى، لإجراء الكشف الطبى والفحوصات اللازمة لهم، والمستمرة حتى ٢٦ من الشهر الجارى.

وأوضحت الدكتورة إيناس حمدى، مدير القومسيون الطبى بالمحافظة، أنه تم توقيع الكشف الطبى والفحوصات اللازمة على 198 متقدما على مدار 4 أيام، لافتة إلى أن المرشح يقوم بتسجيل بياناته على الموقع الإلكترونى المخصص لذلك عبر الإنترنت، ويتم تحديد الأماكن التى يتم الفحص بها بالشرقية، وهى «المجلس الطبى العام بالأحرار، ومستشفى الأحرار التعليمى، ومستشفى القنايات المركزى، ومستشفى أبوكبير المركزى، ومستشفى فاقوس النموذجى، ومستشفى بلبيس المركزى».

وقال الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، إنه بعد توقيع الكشف الطبى على المرشحين، يتم التوجه إلى المعمل الإقليمى المشترك بالزقازيق للكشف عن المخدرات، وفور ظهور نتائج التحاليل يتم اعتماد النموذج المخصص لذلك وإرساله للجنة العليا للانتخابات.

وفى بورسعيد، قال الدكتور أحمد أبو هاشم، وكيل وزارة الصحة، إن ٧ مرشحين محتملين لانتخابات البرلمان تقدموا بأوراقهم للقومسيون الطبى العام بمديرية الصحة، ليرتفع عدد المتقدمين للكشف الطبى حتى الآن إلى ١٩ مرشحًا محتملًا.

وفى كفر الشيخ، قال مصدر مسؤول بمديرية الصحة إن عدد المرشحين المحتملين لمجلس النواب بالمحافظة الذين أجروا فحوصاتهم الطبية حتى الآن ١٥٠.

وفى السويس، أجرى نحو ٢٠ مرشحا محتملا الكشف الطبى بمستشفى السويس العام والمجلس الطبى العام بالسويس حتى أمس الأول. وقال الدكتور أحمد البرعى وكيل وزارة الصحة إن المتقدم للترشح يسجل بياناته على الموقع الإلكترونى للانتخابات، وبعد تأكيد التسجيل يحدد ميعاد ومكان توقيع الكشف الطبى، يعقب ذلك سداد الرسوم، ويتوجه فى الميعاد المحدد له للخضوع لكشف باطنى ونفسى.

وقال الدكتور عبدالمنعم سالم، مدير المجلس الطبى العام، إن عدد المرشحين الذين خضعوا للفحص الطبى 20 مرشحا، بينهم 9 حضروا أمس الأول، لافتا إلى أن أعداد المرشحين فى ازدياد. وأضاف أن المجلس الطبى بمستشفى السويس العام استقبل عبدالحميد كمال، عضو مجلس النواب، للخضوع للكشف الطبى، بينما استقبل فى اليوم الثانى 4 مرشحين هم: حمادة عنتر محمد نصر، وأحمد مراد جبريل محمود، وعبده جلال عبده، ومحمد جميل حسين محمد.

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وفى بنى سويف، أجرى 55 مرشحًا من المحتملين لمجلس النواب الكشوف الطبية فى مستشفى بنى سويف التخصصى وناصر العام والفشن المركزى، وفى المنيا، خضع 34 مرشحا محتملين لمجلس النواب بالمنيا للفحص الطبى للتأكد من عدم تعاطى المخدرات، ليرتفع عدد الذين خضعوا للفحص إلى 129 مرشحًا محتملًا منذ بدء الفحص الطبى.

وفى قنا، واصلت مديرية الصحة بمختلف مستشفياتها المخصصة توقيع الكشف الطبى على المرشحين المحتملين لمجلس النواب بقنا، حيث تم الكشف على 31 مرشحا محتملا، ليرتفع إجمالى الذين وقعوا الكشف إلى 109 مرشحين.

وفى سياق متصل، تفقد الدكتور راجى تواضروس، وكيل وزارة الصحة بقنا، المعمل المشترك؛ لمتابعة استقبال المرشحين لعضوية مجلس النواب.

وفى الأقصر، استقبلت المستشفيات المخصصة لإجراء الكشف الطبى على المرشحين المحتملين للانتخابات النواب بالمحافظة، وعددهم ٧٣ مرشحا، وأعلن الدكتور طاهر أيوب، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، أنه يتم الكشف بمستشفيات الأقصر الدولى وأرمنت التخصصى والمجالس الطبية.

وفى سياق متصل، تعقد الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، اليوم، مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن نتيجة جولة إعادة انتخابات مجلس الشيوخ بالقاعة الصغرى بمقر الهيئة، وقد خاض جولة الإعادة 52 مرشحًا بانتخابات مجلس الشيوخ، تنافسوا خلالها على 26 مقعدًا بالنظام الفردى فى 14 محافظة، وهى: «الجيزة، والقليوبية، وبورسعيد، والإسماعيلية، والمنوفية، وكفر الشيخ، ودمياط، وبنى سويف، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، ومطروح».