شكرا لقرائتكم خبر عن «مصر للطيران» تعلن استئناف الرحلات مع السعودية وتحدد الضوابط والشروط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شركة مصر للطيران، استئناف الرحلات من وإلى المملكة العربية السعودية للمواطنين السعوديين ومرافقيهم من غير السعوديين أو أزواجهم وأطفالهم من غير السعوديين، وكذلك غير السعوديين الحاصلين على تأشيرات العمل والإقامة السارية.

وقالت الشركة في بيان على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، توجه مصر للطيران عناية عملائها أنه في ضوء التعليمات الصادرة من هيئة الطيران المدني السعودي، فقد تقرر السماح بالسفر من وإلى المملكة العربية السعودية وذلك للمسافرين من الفئات الآتية:

– المواطنين السعوديين ومرافقيهم من غير السعوديين أو أزواجهم وأطفالهم من غير السعوديين.

– السادة غير السعوديين الحاصلين على تأشيرات خروج وعودة عمل / زيارة سارية / أو حاملي تأشيرة إقامة سارية.

ويجب على جميع المسافرين ضرورة تقديم ما يفيد إجراء تحليل PCR للكشف عن فيروس كورونا المستجد بنتيجة سلبية قبل 48 ساعة على الأكثر من الإقلاع من المطارات المصرية.

وختمت: يسري هذا التعميم اعتبارًا من اليوم الثلاثاء الموافق 15 سبتمبر 2020.