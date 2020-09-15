شكرا لقرائتكم خبر عن بدء الاجتماع الطارئ للهيئة العليا للوفد وسط مطالب بالانسحاب من انتخابات «النواب» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وسط هتافات للعديد من القيادات بحزب الوفد للمطالبة بالانسحاب من انتخابات مجلس النواب المقبلة، بدأ اجتماع للهيئة العليا للحزب لليوم الثاني على التوالي لاتخاذ قرار نهائي بشأن المشاركة في القائمة الوطنية من أجل مصر، وترأس فؤاد بدراوي السكرتير العام للحزب الاجتماع بعد تفويض المستشار بهاء الدين أبوشقة لرئاسة اجتماع الهيئة العليا للبت في المشاركة من عدمه بالقائمة الوطنية «من أجل مصر» المقرر الدفع بها بانتخابات مجلس النواب المقبلة.

وتسببت هتافات المعتصمين بمقر الحزب في تعطيل اجتماع الهيئة العليا، ما اضطر طارق سباق عضو الهيئة العليا للخروج لهم ومحاولة تهدئتهم وطلب منهم اختيار 3 أعضاء من بينهم لحضور الاجتماع وعرض مطالبهم، وعرض سباق على المعتصمين داخل حزب الوفد لم يلقى ترحيب منهم وطالبوا بضرورة تواجد رئيس الحزب بنفسه للتشاور معه حول اخفاق الحزب في الانتخابات البرلمانية.

وقالت مصادر داخل حزب «الوفد»، إن هناك تعثر المفاوضات التي يقودها رئيس الحزب المستشار بهاء الدين أبوشقة وسكرتير عام الحزب النائب فؤاد بدراوي حول زيادة عدد مقاعد الحزب بالقائمة الوطنية، لافتة إلى أن الهيئة العليا ستعلن قرارها بشكل رسمي خلال الساعات القليلة المقبلة، وأضافت أن تخصيص 13 مقعدًا للمرأة من إجمالي الـ20 مقعد المخصيين للحزب داخل القائمة، وهناك محاولات حثيثة من قيادات الحزب لاحتواء غضب عدد من القيادات الوفدية حول حصة الحزب والمشاركة بالقائمة الوطنية.

وشهد الحزب أمس الإثنين، مناوشات بين عدد من أعضاء حزب الوفد، خلال انعقاد اجتماع الهيئة العليا، اعتراضًا على ما وصل له الحزب سواء بخسارة كافة المقاعد الفردية بانتخابات مجلس الشيوخ وتخصيص حصة ضعيفة حسب تعبيرهم بالقائمة بانتخابات النواب؛ تصدرها راضي شامخ، نائب رئيس اللجنة النوعية للشباب بحزب الوفد بعد أن هدد بالاعتصام والإضراب عن الطعام داخل جدران «بيت الأمة» لحين محاسبة المسئولين عن إخفاق الحزب بالانتخابات البرلمانية.