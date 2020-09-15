شكرا لقرائتكم خبر عن «هيكل» يدعو لتوحيد الجهود لوضع رؤية استراتيجية لبناء الشخصية المصرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة تنمية الشخصية المصرية والحفاظ على منظومة القيم والأخلاق المصرية، عقد بمقر وزارة الدولة للإعلام الاجتماع الثاني لدراسة الشخصية المصرية 2030، بحضور الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتورة ايناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة وأسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، والدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، والدكتورة سعاد عبدالرحيم رئيس المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية.

واستهل أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام كلمته خلال الاجتماع قائلا: «نستهدف الخروج برؤية استراتيجية تعظم الإيجابيات في الشخصية المصرية ومعالجة السلبيات لنقترب أكثر من وضع الرؤية الاستراتيجية مع كل اجتماع بانضمام وزارات وجهات جديدة للمبادرة»