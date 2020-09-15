شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل لقاء محافظ بني سويف ورئيس «القومية لضمان جودة التعليم» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقبل الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، الدكتورة يوهانسن عيد، رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، التابعة لرئاسة مجلس الوزراء والوفد المرافق لها والذي ضم كل من:الدكتورة سناء راضي نائب رئيس الهيئة لشؤون التعليم العالي، الدكتورة راجية على طه نائب رئيس الهيئة لشؤون التعليم الأزهري،الدكتور أحمد عبدالشكور الأمين العام ومساعد رئيس الهيئة، وفي حضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، واللواء هشام شادي السكرتير العام، والمهندس محمد الرشيدي رئيس مجلس أمناء جامعة النهضة،والدكتور حسام الملاح رئيس جامعة النهضة،ونهى محمد مدير التعاون الدولي بديوان عام المحافظة.

ورحب محافظ بني سويف بوفد الهيئة القومية لضمان جودة التعليم، مشيراً إلى أهمية الزيارة التي تأتي في إطار حرص الهيئة على نشر وتعميم ثقافة الجودة بالمؤسسات التعليمية المصرية،ضمن أهدافها الإستراتيجية نحو النهوض بمستوى جودة التعليم في تلك المؤسسات، لافتا إلى بنى سويف تحظى بوجود 3 جامعات وهي :جامعة بني سويف التي تشهد طفرة كبيرة في عدد الكليات النوعية، وجامعة النهضة التي تعتمد على جودة مميزة في نوعية التعليم، والجامعة التكنولوجية الأولى في الصعيد، والتي تعمل بمعايير وتكنولوجيا كورية متطورة، مما يجعل من المحافظة قبلة علمية واعدة ولها مكانتها المحلية والدولية.

وطالب المحافظ بأهمية أن يتم التركيز في تطبيق منظومة جودة التعليم،وخاصة ما قبل الجامعي في المناطق النائية والقرى الأكثر احتياجا للنهوض بالوسائل التعليمية المقدمة لأبناء المحافظة بما يساهم بشكل مباشر في تقديم خدمة علمية وتعليمية متكاملة ووفق معايير الجودة المطلوبة، مشيرا إلى أن المحافظة وفي إطار خطة الدولة تسعى جاهدة لتوفير الدعم لكافة أطراف العملية التعليمية سواء العنصر البشري«طالب ومعلم»أو المناهج والمنشآت التعليمية، خاصة فيما يتعلق بتقليل كثافة الفصول من خلال التوسع في إنشاء المدارس الجديدة،فضلا عن سعى دعم منظومة التعليم عن بعد«أون لاين» والذي يتماشي مع الظروف الحالية.

من جهتها أعربت الدكتورة يوهانسن، عن تقديرها للمحافظ الدكتور محمد هاني غنيم ،على حسن الاستقبال في أول زيارة لوفد الهيئة لبني سويف،موضحة أن الهيئة تهتم بالتقييم الشامل للمؤسسات التعليمية من أجل الارتقاء بمستوى جودة التعليم وتطويرة بشكل مستمر واعتماد هذه المؤسسات طبقا لمعايير قومية ترتكز على الشفافية الكاملة وتتواكب مع المعايير القياسية والدولية، موضحة أن الهيئة تقدم الدعم الفنى للتعليم الجامعى وقبل الجامعى، وبالتزامن مع عقد دورات تدريبية لتأهيل وتطوير أداء مقدمى الخدمة التعليمية للوصول إلى الهدف المرجو وهو تقديم منتج تعليمى بجودة عالية يساهم في خلق وإفرازجيل جديد يتمتع بالقدرة والمهارات لمسايرة التقدم العلمى والتكنولوجى العالمى.