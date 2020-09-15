شكرا لقرائتكم خبر عن نائب القناطر الخيرية: اعتزل العمل السياسي «لعدم قدرتي المالية والصحية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال النائب حاتم عبدالحميد، عضو مجلس النواب عن دائرة القناطر الخيرية، عبر فيديو بثه على صفحته الشخصية بـ«فيسبوك»، إنه يعتزل العمل السياسى نهائيا وليس لديه نية للترشح في مجلس النواب مرة أخرى، معللا ذلك انه ليس لديه القدرة لمجابهة المناخ السياسى لا ماليا ولا صحيا، وانه يتمنى من النائب القادم ان يضع مركز القناطر الخيرية نصب عينيه.

واضاف النائب وهو يضع يده على المصحف الشريف أنه «مازال عضوا لمجلس النواب، وانه انجز لمركز ومدينة القناطر الخيرية ما لم ينجزه غيره من النواب السابقين»، على حد قوله.

وقدم الشكر لكل أهالى قرى القناطر الخيرية لوقوفهم بجانبه في محنته الصحية، ثم وضع يده على المصحف وقال: «أقسم بالله العظيم وحق كتاب الله اننى خدمت مركز القناطر الخيرية لوجه الله بكل امانه وحب ولا املك أي ارصدة في البنوك لا انا ولا اولادى ولا زوجتى والأجهزة الرقابية تعلم ذلك».