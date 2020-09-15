شكرا لقرائتكم خبر عن مايا مرسي تشيد بتجربة «الأسمرات» في بناء الشخصية المصرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، ضرورة احترام المرأة في المجتمع لما لها من أهمية في عودة الشخصية المصرية المتميزة، مشيرة إلى تجربة «الأسمرات» واستجابة السكان لتبني منظومة القيم بعد عقد عدة معسكرات وأنشطة لتعزيز الانتماء والقيم الحميدة، وضرورة تكرار التجربة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد اليوم بمقر وزارة الدولة للإعلام، وهو الاجتماع الثاني لدراسة الشخصية المصرية 2030.

حضر الاجتماع اسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، ومختار جمعة وزير الأوقاف والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، والدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، والدكتورة سعاد عبدالرحيم رئيس المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية والأنبا دانيال ممثل الكنيسة المصرية.