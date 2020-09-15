شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «قومي البحوث الاجتماعية» تدعو لتقييم أبحاث الشخصية المصرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أكدت الدكتورة سعاد عبدالرحيم، رئيس المجلس القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية، ضرورة تقييم الابحاث الموجودة عن الشخصية المصرية لدعم الايجابيات ومعالجة السلبيات للخروج بمنظومة القيم المطلوبة. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد اليوم بمقر وزارة الدولة للإعلام، وهو الاجتماع الثاني لدراسة الشخصية المصرية 2030. حضر الاجتماع اسامة هيكل وزير الدولة للاعلام، ومختار جمعة وزير الاوقاف والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتورة ايناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، والدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، والدكتورة سعاد عبدالرحيم رئيس المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية والأنبا دانيال ممثل الكنيسة المصري. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 101,177

تعافي 84,969

وفيات 5,661

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