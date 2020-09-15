شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الثقافة الأسبق: الإخوان في غيبوبة وجرائمهم لم تتوقف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الكاتب حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق إن الإخوان لديهم مشكلة في الإنكار ويعيشون في حالة من الغيبوبة ولذلك يتوهمون أن الشعب المصري نسي جرائمهم ولكنهم لا يعلمون ان ذاكرة الشعب المصري قوية .

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، أن الشعب المصري لا يحتاج أن يتذكر لأن جرائم الإخوان لم تتوقف وهم منذ 2011 انتقلوا من الجرائم الفردية للتوحش فقد كانوا سابقا يستهدفون الأفراد بالاغتيالات أما الآن يستهدفون المنشآت والمؤسسات كما حدث في قسم كرداسة وحرق 64 كنيسة في يوم واحد.

وأضاف أن الإخوان عدائهم لمصر الوطن وليس مصر الحاكم أو النظام السياسي والدليل موقفهم في ملف سد النهضة وانحيازهم السافر لأردوغان ومشروع العثمانيين الجدد فضلا عن كم البذاءات التي تخرج منهم لتسقط الأقنعة تماما.

وأشار إلى أن تنظيم الإخوان مشروع سياسي لدى الغرب يحقق من خلاله مصالح الشخصية مؤكدا أن الخصومة مع العثمانيين ليست وليدة اللحظة ولكنها تاريخية وقديمة وعميقة لأن وجود مشروع مصري وطني يعني حماية الوطن العربي بالكامل.

وأكد حلمي نمنم أن الإخوان جماعة من المرتزقة تبحث عن دور سياسي ودائما ما سرقوا التبرعات والزكاة لشراء سلاح لهدم الوطن مشيرا إلى أن المواطن المصري حسم اختياره في 30 يونيو .

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