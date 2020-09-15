شكرا لقرائتكم خبر عن دعما لخريجي التعليم الفني.. ندوة مشتركة بين «مؤسسة التعليم» والغرفة الألمانية العربية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استضافت «الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة»، برئاسة نوره أبوالسعود الرئيس التنفيذي لـ«مؤسسة التعليم من أجل التوظيف-مصر» ندوة إلكترونية في مصر عبر الانترنت بعنوان «سد الفجوة: حلقة الوصل بين التعليم الفني والتدريب المهني والتوظيف» لتقديم جهود المؤسسة في الجمع بين خريجين التعليم الفني والتدريب المهني الذين يعانون من البطالة من جهة وأرباب الأعمال الفنية والمهنية الذين يعانون من نقص العمالة من جهة أخرى.

وبدأت الندوة بكلمة ترحيب من الأستاذة «مني أيوب» مدير إدارة التدريب المهني بالغرفة، حيث رحبت «أيوب» بالحضور وقامت بتقديم «نوره أبوالسعود» التي تحدثت باستفاضة عن «مؤسسة التعليم من أجل التوظيف- مصر» وبرامجها المتخصصة في تدريب الخريجين من شتي مجالات التعليم على كيفية الحصول على وظائف لائقة والمهارات اللينة اللازمة للاحتفاظ بتلك الوظائف والارتقاء فيها.

كما تحدثت «أبوالسعود» بشكل خاص عن برنامج التدريب الوظيفي الذي تقدمه المؤسسة لخريجي التعليم الفني والتدريب المهني TVET، والذي قامت به المؤسسة بالتعاون مع مختلف الجهات المانحة والشركات والمصانع المصرية، وعرضت نموذجاً ناجحاً للتعاون في هذا الصدد بين المؤسسة ووزارة القوي العاملة وشركة شلمبرجير، حيث يتعاون الأطراف الثلاثة فيما أطلقت عليه «أبوالسعود» مثلث النجاح الذهبي، شلمبرجيه كجهة مانحة من القطاع الخاص، ووزارة القوي العاملة كشريك حكومي ومصدر الخريجين الباحثين عن وظائف، ومؤسسة التعليم من أجل التوظيف كمؤسسة غير حكومية وذراع التدريب الأساسي.

وحضر الندوة أيضاً «إسلام جمال» خريج «مؤسسة التعليم من أجل التوظيف-مصر» والذي يعمل حاليا كفني في شركة شلمبرجير، والذي شارك بقصة نجاحه والـتأثير الإيجابي لبرنامج التدريب الوظيفي على شخصيته ومستقبله، وقال «إسلام» أن جزء من البرنامج التدريبي كان في «مؤسسة التعليم من أجل التوظيف-مصر» والجزء الآخر تدريبا عمليا في مقرات وحقول شلمبرجير، وقال أيضاً أنه قبل البرنامج كان يفكر جدياً في الهجرة غير الشرعية بحثاً عن مستقبله، ولكن البرنامج مع المؤسسة غيّر تماماً من أسلوب تفكيره، ومنحه بريق أمل، ومهارات لم يكن يتوقعها، لدرجة أن شلمبرجير عرضت عليه التوظيف رغم أن ذلك لم يكن من ضمن البرنامج، ولا يزال «إسلام جمال» يشهد لـ«مؤسسة التعليم من أجل التوظيف-مصر» بالتغيير الكلي الذي حدث فيه، ويتطوع بالكثير من وقته لتشجيع الطلبة الجدد المدرجين في برامج المؤسسة.



أضافت «أبوالسعود» أن المؤسسة تقدم برامج مماثلة لخريجي التعليم العالي أو ما يطلق عليه عمالة الياقات البيضاء، إذ أن المؤسسة تترك الجزء الفني المتخصص لمقدميه من كليات ومعاهد وجامعات ومراكز تدريب فنية، وتركز جهودها على المهارات اللينة التي تنقص الغالبية العظمى من الخريجين الجدد، ويعاني من نقصانها أرباب الأعمال، كما أوضحت أن المؤسسة تقدم برنامجاً قصيراً لطلبة المعاهد والجامعات تحت عنوان التوجيه الوظيفي، في محاولة من المؤسسة للمشاركة في حل مشكلة البطالة من قبل وقوعها.

انتهت الندوة بعد ساعتين من التفاعل والمشاورات والأحاديث بين «أبوالسعود» والحضور من كبار شخصيات التعليم الفني والتدريب المهني، وأيضا ممثلين عن كبري الشركات والمصانع في مصر، والذين وصل عددهم إلى ما يقرب من 50 ضيفاً، وفي النهاية وعدت «نوره أبوالسعود» بالتواصل مع جميع المهتمين بعد الندوة، كما أعلنت أيضا مني أيوب عن رغبة الغرفة العربية للصناعة والتجارة في بحث التعاون مع المؤسسة بشكل أعمق.

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يذكر أن «مؤسسة التعليم من أجل التوظيف- مصر» هي مؤسسة مصرية غير هادفة للربح، مشهرة بوزارة التضامن الاجتماعي المصرية، وعضو في شبكة مؤسسات «التعليم من أجل التوظيف الدولية»، وتعمل المؤسسة على سد الفجوة بين سوق العمل ومخرجات النظام التعليمي في مساهمة لحل مشكلة الوظيفة الأولي.