شكرا لقرائتكم خبر عن كاتب صحفى يكشف كيف تستخدم قنوات الإخوان أسلوب التزييف للتحريض ضد مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الكاتب الصحفى أحمد ناجى قمحة، رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية، أن مذيعى قنوات الإخوان يعملون على تزييف الحقائق والمعلومات لنشر الأكاذيب والشائعات ضد الدولة المصرية، موضحا أن العاملين بتلك القنوات الإخوانية غير مؤهلين لممارسة مهنة الإعلام ولا تتوافر لديهم معلومات حقيقية وليس لديهم قدرة على التحليل.

وقال رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية، في تصريحات لبرنامج "الحقيقة"، المذاع على قناة إكسترا نيوز، إن الإخوانى محمد ناصر يحاول أن ينشر مزاعم بأنه لا ينتمى للإخوان، إلا أن محمد ناصر كان عضوا بالإخوان منذ أن كان طالبا في الكلية، وكان ينفذ تعليمات وأوامر الإخوان.

ولفت قمحة، إلى أن قنوات الإخوان تحاول استخدام أسلوب التزييف والتجزئة للتصريحات لنشر الأكاذيب، مشيرا إلى أن قيادات الإخوان تتلقى أموالا كثيرة من الخارج نظير مواصلة حملات التحريض ضد مصر لنشر الفوضى والتشكيك فى الإنجازات التى تشهدها الدولة.