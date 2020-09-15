شكرا لقرائتكم خبر عن حافظ أبو سعدة يؤكد أهمية تجريم التنمر فى القضاء على الظاهرة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال حافظ أبو سعدة، رئيس المركز المصري لحقوق الإنسان، إن التنمر هو الاستهانة والتحقير بأي شخص والتمييز على أساس لهجة أو حجم أو لون أو العرض أو الطول، لافتا إلى أنه موضوع مستحدث في كل العالم. وتابع، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الأمم المتحدة واليونسيف بدأت الاهتمام بموضوع التنمر مؤخرا وتجريمه للحد منه.

وأشار حافظ أبو سعدة، رئيس المركز المصري لحقوق الإنسان، إلى أن تجريم التنمر خطوة جيدة للقضاء على الظاهرة ومكافحتها.

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وأوضح حافظ أبو سعدة، رئيس المركز المصري لحقوق الإنسان، أن عقوبة التنمر حبس 6 أشهر وغرامة 30 ألف جنيه وقد تزداد فى حالة التنمر الجماعى، مشيرا إلى أن هذا من شأنه أن يحد من التنمر.

وأردف، أن هناك وحدة في وزارة الداخلية يمكنها التوصل للحسابات التي تقوم بالتنمر عبر السوشيال ميديا وكذلك ضبط مرتكبي الجرائم الإلكترونية.