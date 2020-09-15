شكرا لقرائتكم خبر عن "الهيئة الإنجيلية " الدولة تبذل جهود كبيرة فى ملف تقنين الكنائس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد يوسف إدوار ،مدير مكتب الإعلام بالهيئة القبطية الإنجيلية ، أن الدولة المصرية تسير في بناء دولة حضارية حديثة، ليس فى العاصمة فقط ، وإنما فى جميع محافظات مصر، مشيرا الى أن أن هناك تنسيق كامل بين الكنيسة والدولة في تقنين أوضاع الكنائس بمختلف المحافظات، لافتا إلى أن قرار هدوم الكنيسة الإنجيلية بالأقصر صدر منذ عام في 2010 من أجل تطوير طريق الكباش، الدولة نفذت وعدها بتسليم الطائفة الإنجيلية كنيسة أخرى بديلة، وأن الأمر تم دون أدنى مشكلة.

وتابع يوسف قائلا: إن تسليم الكنيسة الجديدة للطائفة الإنجيلية بديلا عن الأخرى القديمة بسبب تطوير طريق الكباش تم بالاتفاق الكامل مع رئاسة الطائفة الإنجيلية وفي إطار تقديم المصلحة العامة للدولة وهو ما تحرص عليه الكنيسة دائما ، مشددا على أن الطائفة الإنجيلية في مصر بكل قادتها تقف في صف واحد مع قرارات الدولة المصرية لما فيه الصالح العام لمصر ، مشددا على أن مجلس الوزراء وكافة المسئولين في الدولة يبذلون جهودا مخلصة في عملية تقنين الكنائس والمباني الملحقة .

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