شكرا لقرائتكم خبر عن حلمى النمنم يؤكد وعى الشعب المصرى تجاه مخططات الإخوان لهدم الوطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الكاتب حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق، إن الإخوان لديهم مشكلة فى الإنكار ويعيشون في حالة من الغيبوبة ولذلك يتوهمون أن الشعب المصرى نسى جرائمهم ولكنهم لا يعلمون أن ذاكرة الشعب المصرى قوية. وتابع، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة صدى البلد، أن الشعب المصرى لا يحتاج أن يتذكر لأن جرائم الإخوان لم تتوقف وهم منذ 2011 انتقلوا من الجرائم الفردية للتوحش فقد كانوا سابقا يستهدفون الأفراد بالاغتيالات أما الآن يستهدفون المنشآت والمؤسسات كما حدث فى قسم كرداسة وحرق 64 كنيسة فى يوم واحد.

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وأضاف، أن الإخوان عدائهم لمصر الوطن وليس مصر الحاكم أو النظام السياسى والدليل موقفهم فى ملف سد النهضة فضلا عن كم البذاءات التي تخرج منهم لتسقط الأقنعة تماما.

وأشار إلى أن تنظيم الإخوان مشروع سياسي لدى الغرب يحقق من خلاله مصالح الشخصية مؤكدا أن الإخوان جماعة من المرتزقة تبحث عن دور سياسي ودائما ما سرقوا التبرعات والزكاة لشراء سلاح لهدم الوطن، لافتا إلى أن المواطن المصرى حسم اختياره في 30 يونيو.