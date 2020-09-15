شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ سوهاج يرأس الاجتماع الـ12 للجنة مراجعة تراخيص أعمال البناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس الدكتور أحمد سامي القاضي، نائب محافظ سوهاج، الاجتماع الثاني عشر للجنة المشكلة بقرار من المحافظ اللواء طارق الفقى، لمراجعة تراخيص البناء، وحصر كافة المباني الصادر بشأنها قرارات ترخيص قبل قرار إيقاف أعمال البناء رقم 218 لسنة 2020.

حضر الإجتماع اللواء أحمد الشمندي، مساعد مدير أمن سوهاج، والمستشار الحسيني الجندي، المستشار القانوني للمحافظة، والمهندس حيدر عبدالعال، وكيل وزارة الإسكان، وأعضاء اللجنة.

وأوضح نائب محافظ سوهاج، أن المناقشات دارت حول ما انتهى إليه ملف التراخيص، وعرض تقرير نهائي عن الحالات التي تم فحصها بمعرفة الأمانة الفنية بعد انتهاء ممثل جهاز التفتيش على أعمال البناء من مراجعتها، حيث بلغ إجمالي عدد الطلبات 161 ترخيصًا.

وأشار القاضي، إلى أنه تم عرض كل حالة على حدا للجنة العليا، والتي وافقت بالإجماع على ما انتهى إليه الرأي الفني للأمانة الفنية وجهاز التفتيش على أعمال البناء، وقد انتهى رأي اللجنة العليا إلى إعتماد كافة التراخيص محل العرض، على أن يتم إعداد مذكرة للعرض على السيد المحافظ للإعتماد تمهيدا لرفعه للسيد وزير التنمية المحلية، موجها الأمانة الإدارية بالقيام بعمل ملف فرعي لكل ترخيص على أن يدرج به صورة أو أصل من تقرير اللجنة الفرعية، وتقرير الأمانة الفنية، وتقرير جهاز التفتيش على البناء، ورأي اللجنة العليا بشأن التراخيص .