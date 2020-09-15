شكرا لقرائتكم خبر عن توصيل مياه الشرب لـ2079 أسرة فقيرة في الفيوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء هشام درة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، توصيل مياه الشرب النقية إلى ٢٠٧٩ أسرة من الأسر الأولى بالرعاية وغير القادرة على دفع قيمة مقايسات العدادات داخل محافظة الفيوم، انطلاقًا من الدور المجتمعي للشركة للتخفيف عن كاهل المواطنين البسطاء بجانب حقهم في الحصول على مياه الشرب.

وقال رئيس الشركة في بيان، الثلاثاء، إنه تم تحديد قيمة مقايسات مياه الشرب والصرف الصحي للجمعيات الأهلية التي تعمل في مجال توصيل مياه الشرب للأسر الغير قادرة وتقوم بالدفع نيابة عنها حتى يستطيع كل المواطنين غير القادرين الحصول على مياه الشرب وأنه يتم بحث هذه الحالات على أرض الواقع للوقوف على مدى تطابق الشروط عليها من عدمه عن طريق إدارة المشاركة المجتمعية.

وأشار اللواء هشام درة، إلى تركيب العدادات ووصلات المياه لهذه الأسر وموزعه كالاتى «١٧٧٠ حالة تم قبولها عن طريق الجمعيات الأهلية لتوصيل وتركيب عدادات المياه، ١٢٣ حالة تم قبولها عن طريق الجمعيات الاهلية لتوصيل خدمة الصرف الصحى ،١٢٠ حالة تم قبولها عن طريق لقاء خدمة المواطنين والذى كان يتم تنفيذه كل ثلاثاء من كل اسبوع بمحطة تنقية مياه الشرب بقحافة، ١٣ حالة تم قبولها أيضا عن طريق لقاء خدمة المواطنين لتركيب وتوصيل خدمة الصرف الصحي،٥٣ حالة تم قبولها عن طريق لجنة تم تشكيلها بالشركة لبحث بعض الحالات الغير قادرة ولكن مخالفة لبعض شروط البروتوكول الخاص بتوصيل خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، كما تم رفض ٤٥٥ حالة لعدم مطابقتها لشروط البروتوكول.