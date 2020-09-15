شكرا لقرائتكم خبر عن «القاضي» يكرّم 8 رؤساء أقسام بلغوا السن القانونية بـ«طب بنها» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرم الدكتور مصطفى القاضي، عميد الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية ببنها، خلال اجتماع مجلس الكلية، 8 من رؤساء الأقسام الذين بلغوا السن القانونية، وانتهت فترة رئاستهم للاقسام التي كلفوا بها، حيث تم تكريم كلا من الدكاتره مدحت رفعت وخالد الرباط وعوض العبدوايمان سند ومجدي محمد على وأسامة أبوالفتوح وجمال عبدالغفار وأحمد أشرف الهمشري.

كما جرى تكريم الدكتور خالد سلام بعد انتهاء فترة رئاسته لقسم الحالات الحرجه وتكليفه برئاسة قسم الأمراض النفسية والعصبية.

وأشاد «القاضي» خلال حفل التكريم بالجهود التي بذلها رؤساء الاقسام خلال فترة توليهم، مؤكدًا على أنها كانت فترة متميزة ومثمرة في إثراء الجهود الطبية بالمستشفيات الجامعيّة.

طب بنها تكرم اساتذه بلغوا السن القانونى

طب بنها تكرم اساتذه بلغوا السن القانونى

طب بنها تكرم اساتذه بلغوا السن القانونى

طب بنها تكرم اساتذه بلغوا السن القانونى

طب بنها تكرم اساتذه بلغوا السن القانونى