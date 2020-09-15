شكرا لقرائتكم خبر عن النائب العام المساعد يتفقد نيابتي شمال وشرق القاهرة متخفيًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كلف النائب العام المستشار حمادة الصاوي، النائب العام المساعد مدير التفتيش القضائي، بالعمل على إنها التزاحم والتكدس وتذليل ما يعوق العمل بنيابتي شمال وشرق القاهرة الكلية لشؤون الأسرة، بتخصيق مقر واحد للنيابتين بمجمع محاكم مصر الجديدة.

وأوضح بيان، الثلاثاء، أن ذلك يأتي تسهيلًا على جمهور المترددين على النيابتين، حيث انتقل إلى مقر النيابتين بشكل غير رسميٍّ، وتواجد بين المواطنين والموظفين بالنيابتين دون الإفصاح عن شخصه، وتبين التزاحم والتكدس بهما وعدم جاهزية مقرهما لاستقبال الجمهور بشكل يسير لتخصيص مكان واحد لهما.

وأجرى المستشار النائب العام المساعد تنسيقًا مع المستشارين مساعد وزير العدل للتفتيش القضائي ومساعد وزير العدل لأبنية المحاكم، انتهوا خلاله إلى تخصيص إحدى قاعات المحكمة كمقر لإحدى النيابتين لفصلهما تذليلًا لعقبة الزحام والتكدس بهما، حيث جرى تجهيز القاعة بالأجهزة والآليات اللازمة لبدء إدارة العمل منها، والذي بدأ فعليًّا منذ السبت الماضي.