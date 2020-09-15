شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة طنطا ونوابه يفتتحون مبنى «2» بكلية طب الأسنان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الدكتور مجدي سبع، رئيس جامعة طنطا، الثلاثاء، مبنى (2) بكلية طب الاسنان، بحضور كل من الدكتور عماد عتمان نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور الرفاعي مبارك نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتورة عبير دراج، عميدة الكلية، والدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور حسن التطاوي، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، ووكلاء كلية طب الأسنان ورؤساء الأقسام العلمية.

من جانبها أوضحت الدكتورة عبير دراج، عميد كلية طب الأسنان، أن المبنى يتكون من 5 أدوار مقسمة إلى دورين للمعامل بواقع 13 معمل حيث يضم المعمل 25 وحدة أسنان وأحدث أجهزة محاكاة، بالإضافة إلى 4 وحدات أشعة معملية، كما تم تخصيص دورين لعيادات ذات ربط الكتروني بالمرضى من خلال أحدث أجهزة الأشعة الديجيتال، ووحدة طبع الاشعة إلكترونياً، إلى جانب 4 عيادات بسعة 80 كرسي وحدة أسنان على أحدث طراز.

وأضافت الدكتورة عبير دراج، أنه تم تخصيص دور كقاعات تدريبية، تضم 4 قاعات بسعة 200 طالب مزودة بأحدث الأجهزة الصوتية والربط الإلكتروني، مشيرة إلى أن المبنى يشمل أيضا وحدة غسل وتغليف وتعقيم الأدوات مزودة بأحدث أجهزة التعقيم.