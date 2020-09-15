شكرا لقرائتكم خبر عن وسط حراسة مشددة.. تجديد حبس أمناء الشرطة المتهمين بقتل «إسلام الأسترالي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح الجيزة، تجديد حبس ٤ أمناء شرطة ١٥ يومًا على ذمة التحقيقات لاتهامهم بقتل الشاب إسلام الأسترالي بالمنيب.

كانت النيابة أمرت بإخلاء سبيل ضابط بقسم الجيزة بكفالة ٥٠٠٠ جنيه على ذمة القضية، وحبس ٤ أمناء شرطة على ذمة التحقيقات.

وشددت أجهزة الأمن حراستها على المتهمين في ظل تجمهر عدد من أهالى الضحية أمام المحكمة، مطالبين بالقصاص من المتهمين.

وتلقت النيابة العامة إخطارًا من الشرطة بوقوع شجار بين طرفين (أربعة مقابل اثنين) بالحجارة وأسلحة بيضاء وأدوات بشارع المدبح، بمنطقة المنيب، بمحافظة الجيزة؛ أسفر عن وقوع إصابات بين المجموعتين ووفاة واحد من بينهم، واتهمت والدة وشقيقة المتوفى أفراد الشرطة الذين ألقوا القبض عليه في الشجار بقتله.

وعلى ذلك انتقلت النيابة العامة إلى مسرح الحادث لمعاينته وسؤال شهود الواقعة، فتوصلت إلى خمسة شهود عليها، وتحفظت على محتوى تسجيل كاميرات مراقبة مثبتة بمحلات مطلَّة على جانب من مسرح الواقعة، كما ناظرت النيابة العامة جثمان المتوفى بمستشفى أم المصريين فتبينت سحجات بأماكن متفرقة من جسده.

كانت النيابة العامة قد انتدبت الطبيب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية على جثمان المتوفى بيانًا لسبب الوفاة وكيفية حدوثها، وما إذا كانت متصورة الوقوع وفق التصوير الوارد بأقوال الشهود والمتشاجرين بالتحقيقات، والتي يجري استكمالها، ومن ثَمَّ الإعلان عنها فور انتهائها.

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