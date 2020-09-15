شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطيران المدني يقوم بجولة تفقدية لشركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الطيار محمد منار، وزير الطيران المدني، الثلاثاء، بجولة تفقدية لشركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية للإطمئنان على سير العمل، رافق سيادته الطيار منتصر مناع، نائب وزير الطيران المدني واللواء طارق نصير، مساعد وزير الطيران لشئون الأمن، والمهندس ابراهيم فتحى رئيس مجلس ادارة شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية.

وخلال الجولة تفقد منار مواقع الطائرات وأماكن الصيانة كما تابع انتظام سير العمل وأعمال صيانة الطائرات والخدمات الفنية التي تقدم للعملاء من شركات الطيران المختلفة مؤكداً على ضرورة الإلتزام بتقديم أعلى معايير الجودة الفنية والعالمية لجميع العملاء،، وأطمئن سيادته على الإلتزام بتطبيق كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية للحفاظ على سلامة وصحة العاملين، كما حث الوزير العاملين بشركة الصيانة على ضرورة بذل أقصى جهد لرفع مستوى الأعمال الفنية وخدمات الصيانة المقدمة بما يليق بمكانة ومستوى الشركة الوطنية.

وفي نهاية الجولة أثنى وزير الطيران على المستوي المميز للعنصر البشرى داخل الشركة والذي يعد أهم العناصر الأساسية والفعالة لإزدهار الشركة، مشيراً أن الشركة تسعى خلال الفترة القادمة على العمل نحو زيادة الإنتاج وتحقيق ربحية عالية واستقطاب مزيد من العملاء الجدد من خلال التوسع داخل الأسواق العالمية والعمل على زيادة القدرة التنافسية بشكل دائم ومميز .